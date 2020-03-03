Два матча Лиги чемпионов могут пройти без зрителей из-за коронавируса – СМИ

По информации французского ресурса L'Equipe, в УЕФА не рассматривают возможности переноса матчей Лиги чемпионов из-за коронавируса COVID-19.

Два поединка 1/8 финала Лиги чемпионов могут пройти при закрытых трибунах из-за коронавируса COVID-19, пишет французское издание L'Equipe.

Речь идет о поединках ПСЖ – "Боруссия" (Дортмунд) и "Ювентус" – "Лион", которые пройдут в Париже 11 марта и в Турине 17 марта соответственно.

Издание отмечает, что в УЕФА не рассматривают возможность отмены матчей Лиги чемпионов из-за коронавируса, но организация будет исполнять требования конкретной страны.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 3 марта всего жертвами нового вируса в КНР стали 2943 человека. Число выявленных случаев заражения в общей сложности составило 80 151. За сутки из больниц были выписаны 2742 человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 8774 случая заражения коронавирусом в 64 странах. Случаев с летальным исходом – 128.