Twitter "настоятельно рекомендовал" сотрудникам работать из дома из-за коронавируса

Для сотрудников подразделений Twitter в Гонконге, Японии и Южной Корее работа из дома будет обязательной.

Компания Twitter в связи с распространением коронавирусной инфекции рекомендовала сотрудникам работать из дома. Об этом 1 марта администрация соцсети сообщила в официальном блоге.

“Начиная с сегодняшнего дня мы настоятельно рекомендуем сотрудникам по всему миру работать из дома, если это возможно. Наша цель – снизить вероятность распространения коронавирусной инфекции COVID-19”, – сказано в заявлении.

Компания добавила, что пытается оптимизировать “все внутренние встречи и важные задачи для удаленного участия”.

В сообщении подчеркивается, что для сотрудников, которые предпочитают или вынуждены работать в офисе, "двери останутся открытыми". Исключение составляют сотрудники офисов, расположенных в Гонконге, Японии и Южной Корее, – для них удаленная работа будет обязательной, в том числе из-за правительственных ограничений.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

По состоянию на начало суток 3 марта всего жертвами нового вируса в КНР стали 2943 человека. Число выявленных случаев заражения в общей сложности составило 80 151. За сутки из больниц были выписаны 2742 человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 8774 случая заражения коронавирусом в 64 странах. Случаев с летальным исходом 128.