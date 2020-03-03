Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Twitter "настоятельно рекомендовал" сотрудникам работать из дома из-за коронавируса

Для сотрудников подразделений Twitter в Гонконге, Японии и Южной Корее работа из дома будет обязательной.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Компания Twitter призвала сотрудников по возможности работать из дома
Компания Twitter призвала сотрудников по возможности работать из дома
Фото: EPA

Компания Twitter в связи с распространением коронавирусной инфекции рекомендовала сотрудникам работать из дома. Об этом 1 марта администрация соцсети сообщила в официальном блоге.

“Начиная с сегодняшнего дня мы настоятельно рекомендуем сотрудникам по всему миру работать из дома, если это возможно. Наша цель – снизить вероятность распространения коронавирусной инфекции COVID-19”, – сказано в заявлении.

Компания добавила, что пытается оптимизировать “все внутренние встречи и важные задачи для удаленного участия”.

В сообщении подчеркивается, что для сотрудников, которые предпочитают или вынуждены работать в офисе, "двери останутся открытыми". Исключение составляют сотрудники офисов, расположенных в Гонконге, Японии и Южной Корее, – для них удаленная работа будет обязательной, в том числе из-за правительственных ограничений.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

По состоянию на начало суток 3 марта всего жертвами нового вируса в КНР стали 2943 человека. Число выявленных случаев заражения в общей сложности составило 80 151. За сутки из больниц были выписаны 2742 человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 8774 случая заражения коронавирусом в 64 странах. Случаев с летальным исходом 128.

Теги: Япония, Южная Корея, Twitter, Гонконг, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Covid-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Мужчину остановили на границе с Румынией
ОБЩЕСТВО
Врач о заразившемся коронавирусом украинце: Я с ним общался, он понимает, как снизить угрозу распространения инфекции
Сегодня 15.40
Гебрейесус: Наибольшее беспокойство в ВОЗ вызывает быстрое распространение вируса в Южной Корее, Италии, Иране и Японии
Глава ВОЗ заявил, что можно предотвратить глобальную эпидемию коронавируса
Сегодня 14.23
На территории Украины подтвержден первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2
ОБЩЕСТВО
Кабмин запустил сайт о коронавирусе в Украине
Сегодня 13.43
Мужчина находится в одной из больниц Черновицкой области
ОБЩЕСТВО, ПРОИСШЕСТВИЯ
У заразившегося коронавирусом украинца нет осложнений в виде пневмонии – Радуцкий
Сегодня 12.25
Маску должен надевать человек с симптомами острой респираторной болезни, чтобы исключить распространение заболевания среди здоровых людей
ОБЩЕСТВО
В Минздраве Украины рассказали, как уберечься от коронавируса и призвали не скупать хирургические маски
Сегодня 12.16
Ляшко рассказал, что заболевший до 26 февраля путешествовал со своей супругой по Италии
ОБЩЕСТВО
В Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 – Минздрав
Сегодня 11.22
В Ватикане говорили, что понтифик заболел
Папу римского проверили на коронавирус – СМИ
Сегодня 10.23
В Гонконге коронавирус был зафиксирован у собаки
ОБЩЕСТВО
Госпотребслужба запретила ввозить в Украину животных из Китая
Сегодня 08.47
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Менеджер российской группы Little Big покинул коллектив после новостей об участии коллектива в "Евровидении"
Менеджер российской группы Little Big покинул коллектив после новостей об участии коллектива в "Евровидении"
Бандерас снимется в киноадаптации компьютерной игры
Бандерас снимется в киноадаптации компьютерной игры
Жена Бибера показала подборку поцелуев с ним
Жена Бибера показала подборку поцелуев с ним
  "Ненавиджу вас всіх". O.Torvald в новом ролике показал Трампа, Януковича, Тунберг. Видео
  "Ненавиджу вас всіх". O.Torvald в новом ролике показал Трампа, Януковича, Тунберг. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS