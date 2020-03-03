МОК выразил уверенность, что Олимпиада 2020 в Токио состоится

Международный олимпийский комитет призвал спортсменов продолжать подготовку к Олимпиаде 2020 и заверил, что сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения в связи с эпидемией коронавируса.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года Фото: EPA

Международный олимпийский комитет 3 марта выразил уверенность, что летние Олимпийские игры в 2020 году состоятся в запланированные сроки – с 24 июля по 9 августа, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции. Заявление исполкома МОК опубликовано на сайте организации.

Комитет призвал всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм и заверил, что продолжит сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения "как ведущим учреждением ООН по этой теме".

"Все заинтересованные стороны продолжают тесно сотрудничать для решения проблем распространения коронавируса", – сказано в сообщении.

Член МОК Дик Паунд в конце февраля говорил, что Олимпийские игры, если ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшится, вероятно, будут полностью отменены, а не перенесены на более поздний срок или в другую страну. "Не так просто перенести что-то такое масштабное, как Олимпиада. Слишком много связанных событий: соревнований, трансляций… Нельзя просто сказать: "Мы сделаем это в октябре", – сказал он.

Паунд заявил, что Олимпиада наверняка будет отменена, если эпидемия коронавирусной инфекции разрастется до уровня пандемии "испанки" в начале XX века (это самая масштабная пандемия гриппа в истории: в 1918–1919 годах новым штаммом вируса заразилось около 550 млн человек, около трети населения Земли на тот момент; умерли, по разным оценкам, 50–100 млн человек).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 3 марта всего жертвами нового вируса в КНР стали 2943 человека. Число выявленных случаев заражения в общей сложности составило 80 151. За сутки из больниц были выписаны 2742 человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 8774 случая заражения коронавирусом в 64 странах. Случаев с летальным исходом – 128.