CAS может вынести решение по допингу в российском спорте после Олимпиады 2020 года – СМИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) может не успеть вынести решение в деле России и ВАДА до Олимпиады 2020 года в Токио из-за большого количества писем от заинтересованных сторон, пишет The New York Times.

Олимпиада 2020 года пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа Фото: EPA

Спортивный арбитражный суд (CAS) может вынести решение о дисквалификации России из спортивных событий из-за допинга после Олимпиады 2020 года, которая пройдет в Токио, пишет The New York Times.

CAS получает большое количество писем по поводу дела России и ВАДА. Большая часть обращений поступает от Олимпийского комитета России. Также приходят письма от международных организаций, которые якобы являются дружественными с РФ.

По информации источника, большой объем писем настолько замедлил арбитражный процесс, что CAS может не успеть вынести решение до Олимпиады 2020 года.

Слушание по делу России и ВАДА может пройти в конце апреля – начале мая, а может отложиться еще на более поздний срок.

По словам британского спортивного юриста Грегори Иоаннидиса, окончательное решение может быть вынесено через четыре месяца после окончания слушаний.

Россия сможет принять участие в Олимпиаде 2020 года, если CAS не успеет вынести решение. До вердикта Спортивного арбитражного суда наказание ВАДА не вступит в силу.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в столице Японии Токио с 24 июля по 9 августа.

Осенью 2015 года, после доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о массовом употреблении допинга в российском спорте, был приостановлен статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и прекращена работа Московской антидопинговой лаборатории.

Комиссия Макларена привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады 2014 в Сочи.

В 2017 году ВАДА вынесло рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Национальный олимпийский комитет РФ. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом. Санкциям также подвергли Паралимпийский комитет РФ.

РУСАДА не признавало выводов комиссии Макларена. Однако в 2018 году российская сторона пошла на уступки и предоставила ВАДА доступ к допинг-пробам, опечатанным в московской лаборатории.

20 сентября 2018 года исполнительный комитет ВАДА проголосовал за восстановление полномочий РУСАДА.

13 марта 2019 года ВАДА сняло дисквалификацию с РУСАДА при условии, что международные эксперты получат доступ к системе управления лабораторной информацией московской лаборатории.

В апреле ВАДА сообщило, что его эксперты получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов, хранившиеся в московской лаборатории.

2 июля пресс-служба ВАДА информировала, что агентство подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

В сентябре СМИ сообщали, что россияне, прежде чем передать данные в ВАДА, подделывали их, пытаясь скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства из-за нарушений антидопинговых правил на четыре года отстранил Россию от международных соревнований, в том числе от Олимпиады 2020 года в Токио. Российское антидопинговое агентство в тот же день лишили статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляцию данными о допинг-пробах, работу московской лаборатории вновь остановили.

27 декабря РУСАДА уведомило ВАДА о своем несогласии с отстранением России от международных соревнований и подало апелляцию в CAS.