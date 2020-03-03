Федрезерв США из-за коронавируса в экстренном порядке снизил ключевую ставку

Решение Федрезерва США снизить базовую процентную ставку до заседания, запланированного на 17–18 марта, указывает на срочность, с которой, по мнению регулятора, нужно действовать для предотвращения “возможности глобальной рецессии”, пишет Reuters.

Федеральная резервная система США 3 марта экстренно снизила базовую процентную ставку, чтобы защитить экономику от негативного воздействия, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении Федрезерва.

“Основы экономики США остаются сильными. Однако коронавирус представляет растущую угрозу для экономической активности. В свете этих рисков и для поддержки целей в области занятости и стабильности цен Федрезерв решил снизить диапазон ставок по федеральным фондам на 0,5 процентного пункта, до 1–1,25%”, – сказано в сообшении.

В заявлении отмечается, что регулятор продолжит следить за развитием ситуации и “будет использовать имеющиеся инструменты в зависимости от обстоятельств для поддержки экономики”.

Как пишет Reuters, решение снизить процентные ставки до заседания, запланированного на 17–18, “отражает срочность, с которой, по мнению ФРС, необходимо действовать, чтобы предотвратить возможность глобальной рецессии”.

Агентство Bloomberg подчеркивает, что ФРС снижает ключевую ставку на внеплановом заседании впервые со времен финансового кризиса 2008 года.

На фоне решения ФРС начали дорожать фьючерсы на эталонную марку нефти Brent, а также на американскую WTI. В то же время, сообщает Reuters, влияние на американский фондовый рынок было временным: после резкого подорожания акций котировки откатились до прежнего уровня, а затем и упали на 0,2%. Агентство пишет, что инвесторы на Уолл Стрит не уверены, что снижения базовой процентной ставки на 0,5 процентного пункта будет достаточно, чтобы оградить экономику США от негативного воздействия, вызванного опасениями из-за эпидемии коронавируса.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать "черным лебедем" для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. За прошедшую неделю мировые фондовые биржи потеряли около $6 трлн.