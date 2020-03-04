У инфицированного коронавирусом жителя Черновцов улучшилось самочувствие – врач

В лечении жителя Черновцов, у которого диагностировали коронавирус SARS-CoV-2, наблюдается позитивная динамика, рассказала заведующая инфекционным отделением Черновицкой областной клинической больницы Валентина Миндреску.

Миндреску рассказала, что утром у мужчины была температура 36,7 градуса и незначительный кашель Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація / Facebook

Житель Черновцов, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя лучше. Об этом 4 марта рассказала заведующая инфекционным отделением Черновицкой областной клинической больницы Валентина Миндреску, сообщила в Facebook пресс-служба областной государственной администрации.

"Утром у мужчины была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику", – рассказала она.

Житель Черновцов заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. В этот же день жену первого заразившегося коронавирусом украинца увезли на обсервацию после протестов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

По состоянию на начало суток 4 марта в Китае зарегистрировано 80 270 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 2981 человек умер. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 3 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 10 566 случаев заражения коронавирусом в 72 странах, 166 человек умерли.

За границей заболели пять граждан Украины: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна гражданка – в Италии.