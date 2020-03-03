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AliExpress заявил о задержках в доставке посылок из-за коронавируса

Компания AliExpress со ссылкой на руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что посылки не заражены коронавирусом.

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Перед отправкой посылки проходят дезинфекцию
Перед отправкой посылки проходят дезинфекцию
Фото: EPA

Онлайн-маркет AliExpress на своей официальной странице в Twitter написал, что в связи со вспышкой коронавируса SARS-CoV-2 некоторые посылки могут доставляться с задержкой.

В компании сообщили, что руководство ВОЗ говорит о том, что посылки не могут быть заражены коронавирусом.

В видео AliExpress показывает, что перед отправкой посылки проходят дезинфекцию, которая убивает вирус.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 3 марта всего жертвами нового вируса в КНР стали 2943 человека. Число выявленных случаев заражения в общей сложности составило 80 151. За сутки из больниц было выписано 2742 человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 8774 случая заражения коронавирусом в 64 странах. Случаев с летальным исходом – 128.

Теги: ВОЗ, AliExpress, коронавирус SARS-CoV-2
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