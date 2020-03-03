AliExpress заявил о задержках в доставке посылок из-за коронавируса

Компания AliExpress со ссылкой на руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что посылки не заражены коронавирусом.

Онлайн-маркет AliExpress на своей официальной странице в Twitter написал, что в связи со вспышкой коронавируса SARS-CoV-2 некоторые посылки могут доставляться с задержкой.

В компании сообщили, что руководство ВОЗ говорит о том, что посылки не могут быть заражены коронавирусом.

В видео AliExpress показывает, что перед отправкой посылки проходят дезинфекцию, которая убивает вирус.

We are working hard to get your parcels delivered, but there may be some delays due to Coronavirus. WHO guidance states that parcels are safe from Coronavirus, but some shipping and logistics are experiencing longer waiting times for processing orders. pic.twitter.com/QZYBECuKUp — AliExpress.Official (@AliExpress_EN) March 2, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 3 марта всего жертвами нового вируса в КНР стали 2943 человека. Число выявленных случаев заражения в общей сложности составило 80 151. За сутки из больниц было выписано 2742 человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 8774 случая заражения коронавирусом в 64 странах. Случаев с летальным исходом – 128.