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У жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов признаков заболевания нет – ОГА

Украинец из Черновцов, у которого подтвердили коронавирус, чувствует себя лучше.

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На обсервации в больнице жена заболевшего коронавирусом находится с 3 марта
На обсервации в больнице жена заболевшего коронавирусом находится с 3 марта
Фото: pixabay.com

У жены жителя Черновцов, у которого подтвердили коронавирус, признаков заболевания не нашли. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба Черновицкой областной госадминистрации в Facebook.

Кроме того, в ОГА уточнили, что сам заболевший мужчина чувствует себя уже лучше.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

https://www.facebook.com/cvODA/posts/1260350620839640

Житель Черновцов заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. В этот же день жену первого заразившегося коронавирусом украинца увезли на обсервацию после протестов

По состоянию на начало суток 4 марта в Китае зарегистрировано 80 270 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 2981 человек умер. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 3 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 10 566 случаев заражения коронавирусом в 72 странах, 166 человек умерли.

За границей заболели пять граждан Украины: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна гражданка – в Италии.

Теги: Украина, Черновцы, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2
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