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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В Украине обнаружили коронавирус, в "Слуге народа" утверждают, что Гончарук передал в Раду заявление об отставке. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 3 марта.

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Ключевые новости вторника
Ключевые новости вторника
Фото: ЕРА; Кабінет Міністрів України / Facebook

Коронавирус теперь и в Украине

В Черновцах зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. Заболевший мужчина до 26 февраля путешествовал по Италии.

Его жена была дома в самоизоляции. Вечером под подъездом собралась толпа, которая требовала, чтобы женщину забрали в больницу. Требование было выполнено – супругу инфицированного госпитализировали.

Пограничник из пункта пропуска, который контактировал с заболевшим, находится под наблюдением врачей.

COVID-19 в мире

Еще есть возможность не допустить глобальной эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Он подчеркнул, что наибольшее беспокойство ВОЗ вызывает быстрое распространение вируса в Южной Корее, Италии, Иране и Японии.

По состоянию на начало суток 3 марта жертвами нового вируса в КНР стали 2943 человека, за пределами Китая умерло 128 человек.

Мельничука освободили

Суд в Греции отпустил задержанного по запросу России украинского политика, бывшего командира добровольческого батальона "Айдар" Сергея Мельничука.

Отставка премьера

Депутаты Рады от "Слуги народа" заявили, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал в Верховную Раду заявление о своей отставке. По их словам, президент Зеленский на встрече с фракцией монобольшинства предложил назначить главой правительства вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Дело Гандзюк

Фигуранту дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому продлили срок содержания под стражей до 16 апреля. Из-за плохого самочувствия он днем был госпитализирован из здания суда, но врач заявил, что его состояние позволяет участвовать в заседании.

Другой фигурант дела Гандзюк, Алексей Левин, подал апелляцию на решение суда болгарского Бургаса о своей экстрадиции в Украину.

Лига наций

Сборная Украины по футболу узнала своих соперников по группе элитного дивизиона Лиги наций 2020–2021. Ими стали сборные Германии, Испании и Швейцарии.

Теги: футбол, Греция, Италия, Черновцы, эпидемия, ВОЗ, сборная Украины, Сергей Мельничук, КНР, экстрадиция, Лига наций УЕФА, Екатерина Гандзюк, Алексей Левин, Тедрос Адханом Гебрейесус, Игорь Павловский (дело Гандзюк), Covid-19, Виктор Ляшко
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