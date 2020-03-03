Дело Гандзюк. Павловского госпитализировали из здания суда

Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский упал в конвойной комнате Печерского суда, его забрала "скорая", пишет "Громадське".

Фигуранта дела об убийстве одесской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского госпитализировали из здания Печерского суда. Об этом 3 марта сообщает "Громадське".

Как пишет "Громадське", Павловский во время пребывания в конвойной комнате якобы упал. По словам врачей "скорой", у него образовалась гематома и они не могут определить, насколько безопасно Павловскому участвовать в заседании.

Сообщество "Хто замовив Катю Гандзюк?" еще накануне инцидента сообщало в Facebook о том, что защита Павловского попытается саботировать заседание суда. По их информации, "скорая" находилась возле суда заранее.

"Громадське" уточняет, что срок содержания под стражей Павловского истекает 4 марта около 13.00. Если ходатайство о продлении ареста не рассмотрят, Павловского освободят из-под стражи.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Шестым арестованным был Павловский. Обвинение считает, что он знал обо всех деталях преступления.

В июле 2019 года срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный Павловскому, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о его продлении в связи с состоянием его здоровья.

5 августа стало известно, что Генеральная прокуратура утвердила соглашение с Павловским, обвинительный акт направили в суд с договором о признании виновности.

20 января 2020 года в Херсонской области правоохранители провели спецоперацию, целью которой, по информации Офиса генпрокурора, было прекратить деятельность преступной организации, которая запугивала жителей и совершала насилие и поджоги чужого имущества. Правоохранители провели 35 обысков, девяти лицам, включая Павловского, сообщили о подозрении.

Подозреваемым в этом деле также является Сергей Торбин, отбывающий заключение как организатор группы, убившей Гандзюк.