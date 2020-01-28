Маси Найем: Если после задержания Левина не продлят сроки следствия, дело Гандзюк можно будет похоронить

Найем: Есть подозрения, что Левин – человек Мангера. Станет ли он говорить что-то против него? Разумеется, нет Фото: Masi Nayyem / Facebook

Если после задержания в Болгарии вероятного организатора убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Москаленко (Левина) не продлят сроки следствия, это дело можно будет похоронить. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил адвокат Маси Найем.

"Тут есть проблема. Срок уголовного дела был приостановлен с момента вручения подозрения Новикову (Николая Новикова арестовали по подозрению в нападении на Гандзюк, но позже он вышел на свободу, а дело против него закрыли. – "ГОРДОН"). Но правильнее было бы пересчитать этот срок, учитывая момент вручения подозрения Левину. С привлечением Левина, получается, расследование начинается заново и дается 17 дней на его закрытие либо продление. Но продление маловероятно. Откуда вообще взялась эта проблема? Вместо того, чтобы из первого уголовного дела выпилить материалы по исполнителям и передать их в суд, туда передали базовые материалы, а выделили то, что касалось [главы Херсонского областного совета Владислава] Мангера и Левина. В нашем случае есть пятеро исполнителей – их нужно было выделять в отдельное уголовное производство. А тут выделили Мангера, [фигуранта дела Игоря] Павловского и Левина", – отметил Найем.

По его словам, Левин может быть человеком Мангера.

"Задержание Левина ставит вопрос – что делать со сроками следствия? Если их продлят, это будет идеально для продолжения расследования. Если же этого не произойдет, дело можно будет похоронить. Помимо проблемы со сроками, не стоит забывать, что у пятерых осужденных есть сделка со следствием. Если условия сделки не соблюдены, то их нужно возвращать и пересматривать приговор. Мне кажется, они пошли на сделку, понимая, что им ничего не будет за невыполнение ее условий. Есть подозрения, что Левин – полноценно человек Мангера. Станет ли он говорить что-то против него? Разумеется, нет", – подчеркнул Найем.

О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января. Источники ZN.UA в СБУ рассказали, что сроки его экстрадиции в Украину могут затянуться на годы. В Болгарии Левина арестовали на 40 дней.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают Левина организатором преступления, он был заочно арестован, скрывался за рубежом. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. По данным Генпрокуратуры, он частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была "личная неприязнь" к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что кроме Мангера заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. Мангер, Рищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.

Фигурантом дела выступал также экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский. Его действия квалифицированы как сокрытие преступления. Сейчас Павловский находится под арестом в рамках другого уголовного производства.