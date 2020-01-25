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Сроки экстрадиции в Украину вероятного организатора убийства Гандзюк Левина могут затянуться на годы – СМИ

Если будет получено согласие на упрощенную процедуру экстрадиции, то предполагаемого организатора убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Москаленко (Левина) доставят в Украину из Болгарии в течение 30–40 дней, сообщает ZN.UA.

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Левин под чужим именем скрывался на арендованной квартире в Бургасе, сообщает ZN.UA
Левин под чужим именем скрывался на арендованной квартире в Бургасе, сообщает ZN.UA
Фото: interpol.int

Сроки экстрадиции в Украину предполагаемого организатора убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Москаленко (Левина) могут затянуться на годы. Об этом 25 января ZN.UA сообщил источник в СБУ.

"Теперь вопрос в экстрадиции и ее сроках, они могут варьироваться от 30–40 дней, если будет получено согласие на упрощенную процедуру экстрадиции, до неопределенного срока, что крайне нежелательно", – сказал источник.

По его словам, Левин находился на высокой позиции в рейтинге разыскиваемых лиц в Интерполе, поскольку предполагалась его причастность к убийству. Болгарская полиция активно разыскивала Левина, но данные о его местонахождении сообщила украинская сторона. Группу сотрудников СБУ и ГПУ в Болгарии возглавлял куратор расследования убийства Гандзюк заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

Фигурант дела под чужим именем скрывался на арендованной квартире в Бургасе, там он проживал вместе с женой Мариной. На данный момент Левин задержан на 72 часа по "красной карте" Интерпола (арест разыскиваемого лица для дальнейшей экстрадиции). Она же служит основанием для обращения болгарских правоохранителей в суд для задержания Левина на 40 дней. В этот период и должен решиться вопрос с процедурой экстрадиции в Украину, рассказал источник.

О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января 2020 года.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Фигурантом дела являлся также экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский. Его действия квалифицированы как сокрытие преступления. Сейчас Павловский находится под арестом в рамках другого уголовного производства.

Следователи считают Левина организатором преступления, он был заочно арестован, скрывался за рубежом. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. По данным Генпрокуратуры, он частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была "личная неприязнь" к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что, кроме Мангера, заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. МангерРищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.

Теги: СБУ, Украина, убийство, Болгария, полиция, розыск, Интерпол, Виктор Трепак, Екатерина Гандзюк, Алексей Левин, Офис генпрокурора
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