Фигуранта дела Гандзюк в Болгарии арестовали на 40 дней

О задержании в Болгарии вероятного организатора убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Москаленко (Левина) стало известно 24 января.

Бургасский областной суд арестовал фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина на 40 дней в Болгарии. Об этом сообщает местное издание "Флагман".

Левин просил отпустить его под домашний арест с ношением электронного браслета, так как у него якобы серьезные проблемы со здоровьем и еще в Украине ему сделали четыре операции на сердце.

В то же время окружная прокуратура настаивала на том, чтобы Левин оставался под стражей до экстрадиции в Украину. В итоге суд арестовал его на 40 дней.

Как пишет издание DarikNews, задержали в городе Бургасс, где, как оказалось, у него была квартира. Он прожил в Болгарии в течение последних двух лет.

О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января 2020 года. Источники ZN.UA в СБУ рассказали, что сроки его экстрадиции в Украину могут затянуться на годы.

27 января стало известно, что он изменил внешность, чтобы успешно скрываться от правоохранителей.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают Левина организатором преступления, он был заочно арестован, скрывался за рубежом. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. По данным Генпрокуратуры, он частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была "личная неприязнь" к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что, кроме Мангера, заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. Мангер, Рищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.

В деле также фигурирует экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский. Его действия квалифицированы как сокрытие преступления. Сейчас Павловский находится под арестом в рамках другого уголовного производства.