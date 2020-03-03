Результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций

3 марта во время жеребьевки группового этапа Лиги наций, которая прошла в Амстердаме, определились составы всех групп турнира, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Дивизион А
Группа 1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды.
Группа 2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия.
Группа 3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия.
Группа 4: Германия, Украина, Испания, Швейцария.
Дивизион B
Группа 1: Румыния, Северная Ирландии, Норвегия, Австрия.
Группа 2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия.
Группа 3: Венгрия, Турция, Сербия, Россия.
Группа 4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс.
Дивизион C
Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория.
Группа 2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия.
Группа 3: Молдова, Словения, Косово, Греция.
Группа 4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания.
Дивизион D
Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские Острова.
Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар.
Групповой этап Лиги наций 2020/21 пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года, финальная стадия запланирована на весну 2021 года.
В первом в истории розыгрыше Лиги наций победу одержала сборная Португалии.