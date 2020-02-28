Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Определились все пары 1/8 финала Лиги Европы

28 февраля в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Челси" является действующим победителем Лиги Европы
"Челси" является действующим победителем Лиги Европы
Фото: EPA

28 февраля во время жеребьевки второго этапа плей-офф Лиги Европы, которая прошла в швейцарском Ньоне, определились все пары, которые сыграют в 1/8 финала турнира, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Пары 1/8 финала Лиги Европы:

"Башакшехир" (Турция) – "Копенгаген" (Дания);

"Олимпиакос" (Греция) – "Вулверхэмптон" (Англия);

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Байер" (Германия);

"Вольфсбург" (Германия) – "Шахтер" (Украина);

"Севилья" (Испания) – "Рома" (Италия);

"Интер" (Италия) – "Хетафе" (Испания);

"Айнтрахт" (Германия) / "Зальцбург" (Австрия) – "Базель" (Швейцария);

ЛАСК (Австрия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия).

Команды, которые написаны первыми в паре, проведут первый матч 1/8 финала на домашнем поле.

Первые матчи плей-офф Лиги Европы пройдут 12 марта, ответные поединки – 19 марта. Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала турнира пройдет 20 марта.

Действующим победителем Лиги Европы является английский "Челси".

Финал Лиги Европы 2019/20 пройдет в польском Гданьске 27 мая.

Теги: футбол, Украина, Манчестер Юнайтед, Лига Европы, Шахтер Донецк, Интер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Интер" 8 марта покажет Киркорова, Баскова, Лорак и Повалий, выступающих в Кремле – СМИ
"Интер" 8 марта покажет Киркорова, Баскова, Лорак и Повалий, выступающих в Кремле – СМИ
Plus size певица alyona alyona для фото легла на бильярдный стол
Plus size певица alyona alyona для фото легла на бильярдный стол
Полякова станет первой женщиной-судьей в шоу "Рассмеши комика"
Полякова станет первой женщиной-судьей в шоу "Рассмеши комика"
  "Я люблю тільки тебе". Винник спел песню Пономарева. Видео
  "Я люблю тільки тебе". Винник спел песню Пономарева. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS