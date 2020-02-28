Определились все пары 1/8 финала Лиги Европы

28 февраля во время жеребьевки второго этапа плей-офф Лиги Европы, которая прошла в швейцарском Ньоне, определились все пары, которые сыграют в 1/8 финала турнира, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Пары 1/8 финала Лиги Европы:
"Башакшехир" (Турция) – "Копенгаген" (Дания);
"Олимпиакос" (Греция) – "Вулверхэмптон" (Англия);
"Рейнджерс" (Шотландия) – "Байер" (Германия);
"Вольфсбург" (Германия) – "Шахтер" (Украина);
"Севилья" (Испания) – "Рома" (Италия);
"Интер" (Италия) – "Хетафе" (Испания);
"Айнтрахт" (Германия) / "Зальцбург" (Австрия) – "Базель" (Швейцария);
ЛАСК (Австрия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия).
Команды, которые написаны первыми в паре, проведут первый матч 1/8 финала на домашнем поле.
Первые матчи плей-офф Лиги Европы пройдут 12 марта, ответные поединки – 19 марта. Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала турнира пройдет 20 марта.
Действующим победителем Лиги Европы является английский "Челси".
Финал Лиги Европы 2019/20 пройдет в польском Гданьске 27 мая.