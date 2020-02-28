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"Шахтер" сыграл вничью с "Бенфикой" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сыграл вничью на выезде с португальской "Бенфикой" со счетом 3:3.

"Шахтер" обыграл "Бенфику" со счетом 5:4 по сумме двух матчей
"Шахтер" обыграл "Бенфику" со счетом 5:4 по сумме двух матчей
Фото: EPA

Донецкий "Шахтер" 27 февраля на стадионе "Эстадиу да Луш" в Лиссабоне сыграл вничью с португальской "Бенфикой" со счетом 3:3 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Бенфика" – "Шахтер" – 3:3 (первый матч – 1:2).

Голы: Пицци, 9, Диаш, 36, Силва, 47 – Диаш, 12 (автогол), Степаненко, 49, Патрик, 71.

На 9-й минуте игрок "Бенфики" Пицци прошел по флангу и на углу штрафной нанес обводящий удар по воротам "Шахтера", Андрей Пятов не смог парировать удар, и мяч залетает в дальний угол.

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

На 12-й минуте бразильский защитник донецкой команды Додо получил передачу в штрафной соперника и прострелил в центр. Нападающий "горняков" Жуниор Мораес поборолся с защитниками, в результате чего мяч залетел в ворота "Бенфики". Гол записали на игрока португальской команды Рубена Диаша.

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

В конце первого тайма "Бенфика" взяла игру под контроль, и на 36-й минуте Диаш выиграл верховое единоборство у защитника "Шахтера" Николая Матвиенко и забил второй гол своей команды.

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

В дебюте второго тайма игрок "Бенфики" Рафа Силва сделал счет 3:1 в пользу своей команды после ошибки Матвиенко.

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

Уже через две минуты полузащитник донецкой команды Тарас Степаненко отыграл один гол, головой замкнув подачу с углового.

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

На 71-й минуте игры футболист "Шахтера" Алан Патрик забил с линии штрафной площадки "Бенфики" ударом от газона после прострела от Исмаили и установил окончательный счет в матче – 3:3.

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

Таким образом, по сумме двух матчей "Шахтер" победил "Бенфику" со счетом 5:4 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьевка следующего этапа турнира пройдет 28 февраля в 14.00.

Теги: футбол, Украина, Лига Европы, Шахтер Донецк, Бенфика
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