"Шахтер" сыграл вничью с "Бенфикой" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" 27 февраля на стадионе "Эстадиу да Луш" в Лиссабоне сыграл вничью с португальской "Бенфикой" со счетом 3:3 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Бенфика" – "Шахтер" – 3:3 (первый матч – 1:2).
Голы: Пицци, 9, Диаш, 36, Силва, 47 – Диаш, 12 (автогол), Степаненко, 49, Патрик, 71.
На 9-й минуте игрок "Бенфики" Пицци прошел по флангу и на углу штрафной нанес обводящий удар по воротам "Шахтера", Андрей Пятов не смог парировать удар, и мяч залетает в дальний угол.
На 12-й минуте бразильский защитник донецкой команды Додо получил передачу в штрафной соперника и прострелил в центр. Нападающий "горняков" Жуниор Мораес поборолся с защитниками, в результате чего мяч залетел в ворота "Бенфики". Гол записали на игрока португальской команды Рубена Диаша.
В конце первого тайма "Бенфика" взяла игру под контроль, и на 36-й минуте Диаш выиграл верховое единоборство у защитника "Шахтера" Николая Матвиенко и забил второй гол своей команды.
В дебюте второго тайма игрок "Бенфики" Рафа Силва сделал счет 3:1 в пользу своей команды после ошибки Матвиенко.
Уже через две минуты полузащитник донецкой команды Тарас Степаненко отыграл один гол, головой замкнув подачу с углового.
На 71-й минуте игры футболист "Шахтера" Алан Патрик забил с линии штрафной площадки "Бенфики" ударом от газона после прострела от Исмаили и установил окончательный счет в матче – 3:3.
Таким образом, по сумме двух матчей "Шахтер" победил "Бенфику" со счетом 5:4 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
Жеребьевка следующего этапа турнира пройдет 28 февраля в 14.00.