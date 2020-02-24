"Шахтер" в компенсированное время победил "Десну", "Динамо" обыграло "Ворсклу". Результаты 19-го тура УПЛ

22-го и 23 февраля состоялись матчи 19-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.
22 февраля
"Мариуполь" – "Заря" – 1:2
Голы: Мишнев, 69 – Перович, 62, Леднев, 67
"Динамо" – "Ворскла" – 2:1
Голы: Буяльский, 50, Вербич, 90+1 – Степанюк, 63
23 февраля
"Карпаты" – СК "Днепр-1" – 1:1
Голы: Матар, 24 – Супряга, 41
Удаление: Дубинчак, 89 ("Карпаты")
"Александрия" – "Колос" – 1:2
Голы: Артем Ситало, 61 – Смирный, 46, 90+2
"Шахтер" – "Десна" – 1:0
Гол: Марлос, 90+5
"Олимпик" – "Львов" – 0:1
Гол: Богунов, 84
После 19 туров УПЛ лидером турнирной таблицы является донецкий "Шахтер", в активе "горняков" 53 очка. "Динамо", которое идет на втором месте, отстает от донецкой команды на 14 очков.
Следующий тур чемпионата Украины пройдет с 28 февраля по 1 марта.
Турнирная таблица Премьер-лиги Украины: