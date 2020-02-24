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"Шахтер" в компенсированное время победил "Десну", "Динамо" обыграло "Ворсклу". Результаты 19-го тура УПЛ

После 19-го тура УПЛ "Динамо", которое идет на втором месте в турнирной таблице, отстает от "Шахтера" на 14 очков.

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"Шахтер" забил "Десне" на 90+5 минуте
"Шахтер" забил "Десне" на 90+5 минуте
Фото: Shakhtar.com

22-го и 23 февраля состоялись матчи 19-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.

22 февраля

"Мариуполь" – "Заря" – 1:2

Голы: Мишнев, 69 – Перович, 62, Леднев, 67

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

"Динамо" – "Ворскла" – 2:1

Голы: Буяльский, 50, Вербич, 90+1 – Степанюк, 63

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: tsn.ua

23 февраля

"Карпаты" – СК "Днепр-1" – 1:1

Голы: Матар, 24 – Супряга, 41

Удаление: Дубинчак, 89 ("Карпаты")

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: tsn.ua

"Александрия" – "Колос" – 1:2

Голы: Артем Ситало, 61 – Смирный, 46, 90+2

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

"Шахтер" – "Десна" – 1:0

Гол: Марлос, 90+5

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

"Олимпик" – "Львов" – 0:1

Гол: Богунов, 84

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

После 19 туров УПЛ лидером турнирной таблицы является донецкий "Шахтер", в активе "горняков" 53 очка. "Динамо", которое идет на втором месте, отстает от донецкой команды на 14 очков.

Следующий тур чемпионата Украины пройдет с 28 февраля по 1 марта.

Турнирная таблица Премьер-лиги Украины:

Скриншот: upl.ua
Скриншот: upl.ua

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