"Шахтер" победил "Бенфику" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" победил португальскую "Бенфику" в первой игре 1/16 финала Лиги Европы со счетом 2:1.

20 февраля в Харькове на ОСК "Металлист" прошел первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Бенфикой", сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Шахтер" – "Бенфика" – 2:1

Голы: Алан Патрик, 56, Коваленко, 72 – Пицци, 67 (пенальти)

В первом тайме донецкий клуб владел инициативой, о чем свидетельствует статистика. "Шахтер" в первые 45 минут нанес шесть ударов по воротам соперника, два из которых попали в створ. У "Бенфики" – два удара и ни одного в створ.

На 22-й минуте Марлос открыл счет в матче, но арбитр отменил взятие ворот при помощи системы VAR.

В начале второго тайма бразильский полузащитник "Шахтера" Алан Патрик точным ударом из-за пределов штрафной площадки открыл счет в матче.

На 65-й минуте игрок "Бенфики" Адель Таарабт отыграл гол, но арбитр при помощи видеоповтора отменил взятие ворот и назначил пенальти, который реализовал капитан португальской команды Пицци.

На 72-й минуте после передачи Тайсона украинский полузащитник Виктор Коваленко сделал счет 2:1 в пользу "Шахтера".

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы пройдет в Лиссабон 27 февраля. Начало – в 22.00.