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"Шахтер" входит в рейтинг самых финансово стабильных клубов мира

Донецкий "Шахтер" занимает в рейтинге самых финансово стабильных клубов мира 30-е место, индекс финансовой стабильности донецкого клуба составляет 1,048.

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"Шахтер" за год опустился на пять позиций
"Шахтер" за год опустился на пять позиций
Фото: EPA

"Шахтер" вошел в рейтинг самых финансово стабильных футбольных клубов мира по версии компании Soccerex.

Донецкий клуб занял в рейтинге 30-ю позицию, индекс финансовой стабильности "Шахтера" составляет 1,048.

Первое место в рейтинге занимает французский ПСЖ с индексом 5,318. Второй – английский "Манчестер Сити" (5,197), третья – немецкая "Бавария" (3,888).

При расчете индекса учитывались трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства, потенциальные инвестиции и задолженность клуба.

По сравнению с прошлогодней версией рейтинга "Шахтер" опустился на пять позиций.

Другие украинские клубы в первой сотне рейтинга не представлены.

Теги: футбол, Украина, Шахтер Донецк, деньги, Бавария, ПСЖ Париж, Манчестер Сити
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