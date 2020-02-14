"Шахтер" входит в рейтинг самых финансово стабильных клубов мира

"Шахтер" вошел в рейтинг самых финансово стабильных футбольных клубов мира по версии компании Soccerex.
Донецкий клуб занял в рейтинге 30-ю позицию, индекс финансовой стабильности "Шахтера" составляет 1,048.
Первое место в рейтинге занимает французский ПСЖ с индексом 5,318. Второй – английский "Манчестер Сити" (5,197), третья – немецкая "Бавария" (3,888).
При расчете индекса учитывались трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства, потенциальные инвестиции и задолженность клуба.
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга "Шахтер" опустился на пять позиций.
Другие украинские клубы в первой сотне рейтинга не представлены.