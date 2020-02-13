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"Шахтер" получил лицензию на запуск первого в Украине клубного телеканала

Клубный телеканал ФК "Шахтер" будет транслировать матчи команды, в том числе архивные, до- и послематчевую аналитику, интервью с игроками, легендами и болельщиками клуба.

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Телеканал "Шахтера" будет называться FCSD
Телеканал "Шахтера" будет называться FCSD
Фото: EPA

Донецкий "Шахтер" 13 февраля получил лицензию Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на запуск первого в Украине клубного телеканала, это стало известно из онлайн-трансляции заседания совета, опубликованной на официальном сайте организации.

По словам представителя ФК "Шахтер", вещание телеканала будет круглосуточным, на нем будут транслироваться футбольные матчи команды, в том числе архивные, до- и послематчевая аналитика, интервью с игроками, легендами и болельщиками клуба.

Канал планирует монетизироваться за счет подписок и размещения рекламы. Вещание будет осуществляться в кабельных сетях и на OTT-платформах.

Представитель "Шахтера" подчеркнул, что клубный телеканал, который будет называться FCSD, не связан с "Медиа Группой Украина" и является отдельным проектом.

Члены Нацсовета большинством голосов поддержали выдачу лицензии сроком на 10 лет.

Теги: футбол, телевидение, Украина, Нацсовет, Шахтер Донецк
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