"Шахтер" лишил Тайсона статуса капитана команды

По словам генерального директора "Шахтера" Сергея Палкина, новым капитаном донецкой команды вместо бразильского полузащитника Тайсона стал украинский вратарь Андрей Пятов.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в интервью телеканалу "Футбол 1", которое было опубликовано 11 февраля, рассказал о том, почему донецкий клуб не продал бразильского полузащитника Тайсона и о новом капитане "горняков".

"У нас есть контракт, в котором прописана сумма, за которую мы отпустим Тайсона. Это было известно агентам и всем сопряженным людям очень давно. Если бы какой-то клуб был готов заплатить эту сумму, разговоров бы не было... Тайсон получает солидную заработную плату, поэтому, гневить бога ему нечего. Контракт есть, нужно играть и выполнять его условия. Здесь разговор короткий", – сказал Палкин.

На вопрос о том, остается ли Тайсон капитаном команды, функционер сказал, что на данный момент капитаном "Шахтера" является украинский голкипер Андрей Пятов.

"А дальше будет видно", – добавил Палкин.

Тайсон выступает за "Шахтер" с зимы 2013 года. Осенью 2017 года бразилец стал капитаном команды, сыграл 257 матчей во всех турнирах, забил 49 голов и отдал 73 результативные передачи. Ранее вингер играл за харьковский "Металлист" (2010–2013) и бразильский "Интернасьонал" (2008–2010).

В декабре 2019 года Тайсон заявил, что не будет продлевать контракт с "Шахтером", а в январе сказал, что донецкий клуб не продал его в "Милан" за €30 млн.

Пятов перешел в "Шахтер" с полтавской "Ворсклы" в 2007 году, за это время вратарь провел за донецкий клуб 448 поединков во всех турнирах, пропустил 375 голов и в 211 матчах отстоял на ноль.