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Тайсон: Через год мой контракт с "Шахтером" закончится и я вернусь в Бразилию

По словам бразильского полузащитника "Шахтера" Тайсона, итальянский "Милан" предлагал за него €30 млн, но донецкий клуб его не продал.

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Тайсон (слева) выступает за "Шахтер" с 2013 года
Тайсон (слева) выступает за "Шахтер" с 2013 года
Фото: EPA

Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон в интервью бразильскому ресурсу Globo Esporte сказал, что для него сейчас "самое время вернуться в Бразилию".

"У меня были предложения в прошлом году. "Милан" предложил €30 млн, но "Шахтер" не отпустил меня. У меня были предложения и от других команд, но клуб все так же меня не отпускал. Но я не могу жаловаться, потому что это клуб, который всегда относился ко мне хорошо", – сказал футболист.

По словам Тайсона, он уже сообщил "Шахтеру", что не будет продлевать действующий контракт.

"Я выполню свой контракт в этом году. Этот год закончится, и я возвращаюсь домой к своей 12-летней дочери, которую я не вижу", – сказал бразилец.

Ранее Тайсон уже говорил, что не будет продлевать контракт с донецким клубом.

Полузащитник выступает за "Шахтер" с зимы 2013 года. За это время бразилец стал капитаном команды, сыграл 257 матчей во всех турнирах, забил 49 голов и отдал 73 результативные передачи. Ранее вингер играл за харьковский "Металлист" (2010–2013) и бразильский "Интернасьонал" (2008–2010).

По данным ресурса Transfermarkt, контракт Тайсона с "Шахтером" действует до лета 2021 года.

Теги: футбол, Бразилия, Шахтер Донецк, трансфер, УПЛ, Тайсон
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