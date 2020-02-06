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"Шахтер" огласил заявку на матчи против "Бенфики" в 1/16 финала Лиги Европы

За донецкий "Шахтер" в матчах 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики" имеют право сыграть 30 футболистов.

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"Шахтер" (на фото) сыграет с "Бенфикой" 20-го и 27 февраля
"Шахтер" (на фото) сыграет с "Бенфикой" 20-го и 27 февраля
Фото: EPA

Донецкий "Шахтер" на своем официальном сайте огласил заявку на матчи 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики".

В заявку донецкой команды вошли 30 футболистов.

ВратариАлексей Шевченко, Андрей Пятов, Никита Турбаевский, Анатолий Трубин.

ЗащитникиСергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили, Додо, Валерий Бондарь, Назарий Муравский.

ПолузащитникиТарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Александр Пихаленок, Фернандо, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик.

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан.

Первый поединок против "Бенфики" "Шахтер" сыграет 20 февраля на своем поле, ответный матч пройдет 27 февраля в Португалии.

Теги: футбол, Лига Европы, Шахтер Донецк, Бенфика
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