"Шахтер" огласил заявку на матчи против "Бенфики" в 1/16 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" на своем официальном сайте огласил заявку на матчи 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики".
В заявку донецкой команды вошли 30 футболистов.
Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Никита Турбаевский, Анатолий Трубин.
Защитники: Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили, Додо, Валерий Бондарь, Назарий Муравский.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Александр Пихаленок, Фернандо, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик.
Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан.
Первый поединок против "Бенфики" "Шахтер" сыграет 20 февраля на своем поле, ответный матч пройдет 27 февраля в Португалии.