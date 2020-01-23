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"Шахтер" обошел "Динамо" в рейтинге лучших клубов планеты по версии Федерации футбольной статистики

Донецкий "Шахтер" в рейтинге лучших футбольных клубов мира от Международной федерации футбольной статистики и истории (IFFHS) занимает 70-е место, а киевское "Динамо" – 75-е.

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"Шахтер" имеет в активе 151 балл
"Шахтер" имеет в активе 151 балл
Фото: EPA

Донецкий "Шахтер" обошел киевское "Динамо" в рейтинге лучших футбольных клубов мира, который опубликовал официальный сайт Международной федерации футбольной статистики и истории (IFFHS).

"Шахтер" занимает 70-е место и имеет в активе 151 очко. По сравнению с прошлогодним рейтингом донецкий клуб утратил пять позиций.

"Динамо" занимает 75-ю строчку, в активе киевлян 146,5 балла. В прошлом году "Динамо" занимало 37-ю позицию.

В рейтинге присутствуют еще две украинские команды: луганская "Заря" поднялась с 329-го на 137-е место, "Александрия" с 355-й строчки вышла на 315-ю.

Лучшим клубом в 2019 году стал "Ливерпуль" (316 очков), вторая – "Барселона" (293 балла), третье место занял "Манчестер Сити" (284).

Ранее IFFHS опубликовал рейтинг лучших чемпионатов планеты, украинская Премьер-лига заняла 25-ю позицию.

Теги: футбол, Украина, Барселона, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Ливерпуль, Манчестер Сити, IFFHS
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