"Динамо" подало иск в ФИФА на бразильский клуб – СМИ

Киевское "Динамо" подало иск в ФИФА на бразильский "Сан-Паулу" в связи с просрочкой платежа за бразильского игрока Че Че, пишет бразильское издание UOL.

Киевское "Динамо" подало иск в ФИФА на бразильский клуб "Сан-Паулу", об этом 20 января сообщил бразильский ресурс UOL.

По информации источника, киевский клуб подал иск в связи с задержкой платежа за бразильского футболиста Че Че.

Че Че перешел в "Сан-Паулу" из "Динамо" в апреле 2019 года. Бразильский клуб должен был заплатить за игрока €5 млн несколькими траншами.

Часть суммы не была выплачена, из-за чего "Динамо" подало иск на "Сан-Паулу" около недели назад.

ФИФА изучит предоставленные документы и может обязать бразильский клуб выплатить штраф и проценты, а также наложить на команду запрет на трансферы.

Че Че выступал за "Динамо" с июля 2018 года по апрель 2019-го. За киевскую команду бразилец провел 16 игр и отметился одним ассистом.