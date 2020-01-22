Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Чемпионат Украины вошел в топ-25 лучших в мире по версии Федерации футбольной статистики

Украинская Премьер-лига в рейтинге лучших футбольных чемпионатов мира от Международной федерации футбольной статистики и истории (IFFHS) на одну позицию обошла российскую Премьер-лигу.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чемпионат Украины занимает 25-е место в рейтинге
Чемпионат Украины занимает 25-е место в рейтинге
Фото: shakhtar.com

Международная федерация футбольной статистики и истории (IFFHS) 20 января на своем официальном сайте опубликовала рейтинг лучших футбольных чемпионатов мира в 2019 году.

Украинская Премьер-лига заняла в рейтинге 25-е место и получила 542 балла. По сравнению с 2018 годом УПЛ опустилась в рейтинге на две позиции.

Чемпионат Украины на одну позицию обогнал российскую Премьер-лигу, которая оказалась на 26-м месте. РПЛ имеет в активе 538,4 очка и за год опустилась на девять строчек.

Со второго на первое место поднялась английская Премьер-лига (1287 баллов), с третьего на второе место вышел чемпионат Бразилии (1165), а на третье место с первого опустилась испанская Ла Лига (1141).

IFFHS не разглашает принцип начисления очков, но отмечает, что в победу АПЛ большой вклад внесли успешные выступления "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" в еврокубках.

Теги: Россия, футбол, Украина, Англия, СПЧ, IFFHS, УПЛ, Английская Премьер-лига
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Категорически нет". Стинг не хочет, чтобы о нем снимали байопик
"Категорически нет". Стинг не хочет, чтобы о нем снимали байопик
Дети Пугачевой и Галкина спели на французском
Дети Пугачевой и Галкина спели на французском
Никитюк засветила пятую точку в стрингах
Никитюк засветила пятую точку в стрингах
  "Ухожу". Ани Лорак и Миша Марвин презентовали дуэтную песню. Аудио
  "Ухожу". Ани Лорак и Миша Марвин презентовали дуэтную песню. Аудио
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS