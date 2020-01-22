Чемпионат Украины вошел в топ-25 лучших в мире по версии Федерации футбольной статистики

Украинская Премьер-лига в рейтинге лучших футбольных чемпионатов мира от Международной федерации футбольной статистики и истории (IFFHS) на одну позицию обошла российскую Премьер-лигу.

Международная федерация футбольной статистики и истории (IFFHS) 20 января на своем официальном сайте опубликовала рейтинг лучших футбольных чемпионатов мира в 2019 году.

Украинская Премьер-лига заняла в рейтинге 25-е место и получила 542 балла. По сравнению с 2018 годом УПЛ опустилась в рейтинге на две позиции.

Чемпионат Украины на одну позицию обогнал российскую Премьер-лигу, которая оказалась на 26-м месте. РПЛ имеет в активе 538,4 очка и за год опустилась на девять строчек.

Со второго на первое место поднялась английская Премьер-лига (1287 баллов), с третьего на второе место вышел чемпионат Бразилии (1165), а на третье место с первого опустилась испанская Ла Лига (1141).

IFFHS не разглашает принцип начисления очков, но отмечает, что в победу АПЛ большой вклад внесли успешные выступления "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" в еврокубках.