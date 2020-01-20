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Украинский баскетболист Михайлюк входит в топ-5 игроков NBA по проценту точности трехочковых

Баскетболист команды NBA "Детройт" украинец Святослав Михайлюк попадает в корзину в 44,5% случаев при трехочковом броске.

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Михайлюк в среднем за матч совершает 4,6 трехочковых бросков
Михайлюк в среднем за матч совершает 4,6 трехочковых бросков
Фото: EPA

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк входит в топ-5 баскетболистов NBA по проценту точности трехочковых бросков, сообщает ресурс Tribuna.ua.

Украинец в среднем за игру в этом сезоне NBA совершает 4,6 трехочковых бросков, средняя точность Михайлюка составляет 44,5%. Украинец занял в рейтинге пятое место.

Первое место с точностью в 53,3% занимает игрок "Милуоки" американец Джордж Хилл. Второй – баскетболист "Нью-Орлеана" Джей Джей Редик из США (46,5%). Третий – его соотечественник, игрок "Нью-Йорка" Маркус Моррис (45,9%).

В этом сезоне NBA Михайлюк провел за "Детройт" 38 игр, заработал в среднем за матч 8,2 очка и совершил 1,5 подбора.

После 43 поединков команда, в которой выступает украинец, занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции NBA.

Теги: США, Украина, баскетбол, Детройт, NBA, Святослав Михайлюк
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