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Украинский баскетболист Михайлюк установил личный рекорд результативности в матче НБА

Баскетбольный клуб "Детройт", в котором выступает украинский баскетболист Святослав Михайлюк, победил Бостон в рамках регулярного сезона НБА.

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Михайлюк (слева) набрал 21 очко
Михайлюк (слева) набрал 21 очко
Фото: EPA

Украинский баскетболист клуба "Детройт" Святослав Михайлюк установил личный рекорд результативности в матче НБА, сообщает Tribuna.com.

В поединке против "Бостона" украинец провел на площадке 29 минут и набрал 21 очко, что является четвертым показателем в команде.

Также на счету Михайлюка пять результативных передач и один подбор.

"Детройт" обыграл "Бостон" со счетом 116:103. После 42 поединков команда, в которой выступает украинец, занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА.

В следующем матче "Детройт" встретится с "Атлантой", в которой выступает другой украинец – Алексей Лень. Поединок пройдет 19 января.

Теги: Украина, баскетбол, Детройт, украинец, NBA, Атланта, Святослав Михайлюк
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