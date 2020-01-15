Сборная Украины по гандболу проиграла третий матч подряд на Евро 2020 и покинула турнир

Мужская сборная Украины по гандболу уступила Чехии в третьем поединке чемпионата Европы 2020 года со счетом 19:23.

Сборная Украины заняла последнее место в своей группе Фото: men2020.ehf-euro.com

Мужская сборная Украины по гандболу 14 января проиграла третий матч подряд на Евро 2020, сообщает официальный сайт турнира.

В третьем туре группового этапа чемпионата Европы украинская команда проиграла сборной Чехии со счетом 19:23.

Украина выступала в группе B, где кроме Чехии соперниками украинцев были сборные Северной Македонии и Австрии.

В первом туре сборная Украины проиграла Северной Македонии со счетом 25:26, а во втором – сборной Австрии со счетом 30:34.

По итогам группового этапа украинская команда без очков заняла последнее место в своей группе и покинула турнир. Дальше прошли сборные Австрии (первое место, шесть очков) и Чехии (второе место, четыре балла).

Чемпионат Европы по гандболу 2020 года проходит с 9-го по 26 января. Группа B, в которой выступала Украина, проводила свои матчи в австрийской Вене.