Сборная Украины по гандболу проиграла второй матч подряд на Евро 2020

Мужская сборная Украины по гандболу 12 января проиграла второй матч на Евро 2020, сообщает официальный сайт турнира.
Во втором туре группового этапа чемпионата Европы украинская команда проиграла сборной Австрии со счетом 30:34.
Украина выступает в группе B, кроме Австрии, соперниками украинцев являются сборные Северной Македонии и Чехии.
В первом туре сборная Украины проиграла Северной Македонии со счетом 25:26.
После первого тура Австрия занимает первое место с четырьмя очками, Северная Македония и Чехия делят вторую позицию с двумя баллами. Украина – четвертая без зачетных пунктов.
Следующий матч украинская команда проведет против Чехии 14 января, начало – в 21.30.
Чемпионат Европы по гандболу 2020 года проходит с 9-го по 26 января. Группа B, в которой выступает Украина, проводит свои матчи в австрийской Вене.