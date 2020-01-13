Украинка Харлан завоевала золото этапа Кубка мира по фехтованию, победив в финале россиянку

Украинская саблистка Ольга Харлан в финале этапа Кубка мира по фехтованию, который прошел в канадском Монреале, победила россиянку Ольгу Никитину со счетом 15:7.

Украинка Ольга Харлан 12 января завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию, который прошел в канадском Монреале, сообщает официальный сайт Международной федерации фехтования.

В финале турнира украинка обыграла россиянку Ольгу Никитину со счетом 15:7.

В полуфинале Харлан победила китаянку Шао Яци (15:14), а в четвертьфинале – француженку Сару Бальзер (15:7).

Национальный олимпийский комитет на своей странице в Twitter пишет, что это уже 25-я победа в карьере украинки на турнирах подобной категории.

В декабре Харлан завоевала золотую медаль этапа Кубка мира по биатлону, который проходил в американском городе Солт-Лейк-Сити.