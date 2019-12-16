Украинская саблистка Харлан завоевала золото Кубка мира

Украинская спортсменка Ольга Харлан в финале Кубка мира по фехтованию, который прошел в американском городе Солт-Лейк-Сити, победила китаянку Цянь Цзяжуй со счетом 15:9.

Харлан завоевала вторую медаль Кубка мира за два месяца Фото: EPA

В ночь на 15 декабря украинка Ольга Харлан завоевала золотую медаль этапа Кубка мира по фехтованию, который прошел в американском Солт-Лейк-Сити, сообщает официальный сайт Международной федерации фехтования.

В полуфинале украинка выиграла у француженки Манон Брюне со счетом 15:9, а в финале победила представительницу Китая Цянь Цзяжуй с аналогичным результатом.

* Неперевершена!!!



Українська шаблістка Ольга Харлан здобуває перемогу на етапі Кубка світу у Солт-Лейк-Сіті (США.



Вітаємо і пишаємося!!!Devin Manky / @FIE_fencing pic.twitter.com/oVJ4sd0i1j — НОК України (@OlympicUA) 15 декабря 2019 г.

В 1/4 финала Цянь Цзяжуй победила другую представительницу Украины Алину Комащук – 15:11.

В ноябре сборная Украины по фехтованию добыла бронзу на этапе Кубка мира, который проходил во французском Орлеане, а Харлан завоевала бронзовую медаль в индивидуальной дисциплине.