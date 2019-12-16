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Украинская саблистка Харлан завоевала золото Кубка мира

Украинская спортсменка Ольга Харлан в финале Кубка мира по фехтованию, который прошел в американском городе Солт-Лейк-Сити, победила китаянку Цянь Цзяжуй со счетом 15:9.

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Харлан завоевала вторую медаль Кубка мира за два месяца
Харлан завоевала вторую медаль Кубка мира за два месяца
Фото: EPA

В ночь на 15 декабря украинка Ольга Харлан завоевала золотую медаль этапа Кубка мира по фехтованию, который прошел в американском Солт-Лейк-Сити, сообщает официальный сайт Международной федерации фехтования.

В полуфинале украинка выиграла у француженки Манон Брюне со счетом 15:9, а в финале победила представительницу Китая Цянь Цзяжуй с аналогичным результатом.

В 1/4 финала Цянь Цзяжуй победила другую представительницу Украины Алину Комащук – 15:11.

В ноябре сборная Украины по фехтованию добыла бронзу на этапе Кубка мира, который проходил во французском Орлеане, а Харлан завоевала бронзовую медаль в индивидуальной дисциплине.

Теги: Украина, Ольга Харлан, фехтование, Кубок мира
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