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Украинка завоевала золото на чемпионате по карате в Чили

Украинская каратистка Анжелика Терлюга в финале турнира серии Karate1 Serie A, который проходил в чилийском городе Сантьяго, победила итальянку Сару Кардин со счетом 2:0.

Терлюга выступает в весе до 55 килограмм
Терлюга выступает в весе до 55 килограмм
Фото: Anzhelika Terliuga / Facebook

Украинка Анжелика Терлюга 12 января завоевала золотую медаль на чемпионате по карате серии Karate1 Serie A, который проходил в чилийском городе Сантьяго, сообщает официальный сайт Всемирной федерации карате (WKF)

В финале весовой категории до 55 килограмм Терлюга победила итальянку Сару Кардин со счетом 2:0.

Другая украинка Галина Мельник завоевала бронзовую медаль в весе до 68 килограмм, пишет официальный сайт WKF.

Серия А Karate1 – вторая по значимости серия турниров, которая проводится под эгидой Всемирной федерации карате.

Следующий этап соревнований пройдет в турецком Стамбуле с 12-го по 21 июня. Всего в 2020 году будет проведено три этапа.

Теги: Украина, Чили, каратэ
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