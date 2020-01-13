Украинка завоевала золото на чемпионате по карате в Чили

Украинка Анжелика Терлюга 12 января завоевала золотую медаль на чемпионате по карате серии Karate1 Serie A, который проходил в чилийском городе Сантьяго, сообщает официальный сайт Всемирной федерации карате (WKF)
В финале весовой категории до 55 килограмм Терлюга победила итальянку Сару Кардин со счетом 2:0.
Другая украинка Галина Мельник завоевала бронзовую медаль в весе до 68 килограмм, пишет официальный сайт WKF.
Серия А Karate1 – вторая по значимости серия турниров, которая проводится под эгидой Всемирной федерации карате.
Следующий этап соревнований пройдет в турецком Стамбуле с 12-го по 21 июня. Всего в 2020 году будет проведено три этапа.