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Михайлюк принес 13 очков "Детройту" в матче НБА

Баскетбольный клуб "Детройт", в котором выступает украинец Святослав Михайлюк, проиграл "Филадельфии" в матче регулярного сезона НБА.

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Михайлюк (слева) отдал четыре результативные передачи
Михайлюк (слева) отдал четыре результативные передачи
Фото: EPA

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк принес 13 очков своей команде в матче регулярного сезона НБА против "Филадельфии", который прошел в американском городе Детройт, сообщает официальный сайт НБА.

Украинец провел на площадке немногим более 32 минут. Кроме 13 очков Михайлюк совершил два подбора и отдал четыре результативные передачи.

"Детройт" проиграл "Филадельфии" со счетом 109:125 (23:30, 29:30, 34:34, 23:31).

После 31 поединка "Детройт" Михайлюка занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА.

В следующем туре "Детройт" встретится с "Вашингтоном", игра пройдет 27 декабря.

Теги: США, Украина, баскетбол, Святослав Михайлюк, БК Детройт
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