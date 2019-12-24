Михайлюк принес 13 очков "Детройту" в матче НБА

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк принес 13 очков своей команде в матче регулярного сезона НБА против "Филадельфии", который прошел в американском городе Детройт, сообщает официальный сайт НБА.
Украинец провел на площадке немногим более 32 минут. Кроме 13 очков Михайлюк совершил два подбора и отдал четыре результативные передачи.
"Детройт" проиграл "Филадельфии" со счетом 109:125 (23:30, 29:30, 34:34, 23:31).
После 31 поединка "Детройт" Михайлюка занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА.
В следующем туре "Детройт" встретится с "Вашингтоном", игра пройдет 27 декабря.