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Украинка Цуренко выбыла из первого круга Australian Open, проиграв первой ракетке мира

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла австралийке Эшли Барти в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису со счетом 7:5, 1:6, 1:6.

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Цуренко занимает 120-е место в рейтинге WTA
Цуренко занимает 120-е место в рейтинге WTA
Фото: EPA

Теннисистка Леся Цуренко из Украины вылетела после первого круга Australian Open, проиграв австралийке Эшли Барти, сообщает официальный сайт соревнований.

Поединок длился один час 36 минут и завершился поражением украинки со счетом 7:5, 1:6, 1:6.

Цуренко занимает 120-е место в рейтинге лучших теннисисток WTA, Барти является первой ракеткой планеты.

Это был третий поединок между украинской и австралийской теннисистками. Барти добыла вторую победу, один раз побеждала Цуренко.

В основной сетке турнира принимают участие еще четыре украинки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко. 16 января они узнали своих первых соперниц.

Основной турнир Australian Open проходит с 20 января по 2 февраля. Действующими чемпионами являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.

Теги: Украина, теннис, Australian Open, WTA, Леся Цуренко, Эшли Барти
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