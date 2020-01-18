Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Ястремская проиграла финал теннисного турнира серии Premier в Аделаиде

В финале теннисного турнира серии Premier в австралийской Аделаиде украинка Даяна Ястремская уступила первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии со счетом 2:6, 5:7.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ястремская станет 21-й ракеткой мира
Ястремская станет 21-й ракеткой мира
Фото: ЕРА

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская не сумела выиграть турнир серии Premier, который проходил в австралийском городе Аделаида. Об этом сообщается в Twitter соревнований.

18 января в финале турнира Ястремская уступила первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии со счетом 2:6, 5:7.

После игры Ястремская заявила, что для нее "было удовольствием сыграть с первой ракеткой мира", отмечает "Большой теннис Украины".

Выход в финал турнира серии Premier стал первым в карьере 19-летней украинской теннисистки.

Благодаря выходу в финал турнира Ястремская в обновленном рейтинге WTA поднимется на рекордное для себя место – 21-е.

Уже 20 января украинка начнет борьбу на турнире Большого шлема в Австралии Australian Open. Первой соперницей Ястремской станет Кайей Юван из Словении.

Теги: рейтинг, Австралия, теннис, Australian Open, WTA, соревнования, Даяна Ястремская, Эшли Барти
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом
"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом
Полякова улетела в Мексику на свой день рождения
Полякова улетела в Мексику на свой день рождения
Versace отказался от использования кожи кенгуру в производстве своих вещей
Versace отказался от использования кожи кенгуру в производстве своих вещей
"Все будет скромно и пройдет в небольшом кругу". Пассия Павлика рассказала о грядущей свадьбе
"Все будет скромно и пройдет в небольшом кругу". Пассия Павлика рассказала о грядущей свадьбе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS