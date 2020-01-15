Ястремская вышла в четвертьфинал теннисного турнира из-за отказа соперницы продолжать игру

Украинская теннисистка Даяна Ястремская перед остановкой игры побеждала немку Ангелику Кербер со счетом 6:2, 3:0.

В четвертьфинале Ястремская (на фото) встретится с Векич Фото: EPA

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прошла в четвертьфинал турнира WTA серии Premier, который проходит в австралийской Аделаиде, из-за отказа немки Ангелики Кербер продолжать игру, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

На момент остановки игры Ястремская побеждала соперницу со счетом 6:2, 3:0. Кербер не смогла продолжить поединок из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги.

Украинка занимает 24-е место в рейтинге лучших теннисисток планеты, немка является 18-й ракеткой мира. Это был первый поединок между Ястремской и Кербер на турнирах WTA.

В четвертьфинале турнира украинка встретится с хорватской теннисисткой Донной Векич, котороя занимает 20-е место в рейтинге WTA.