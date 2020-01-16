Украинская теннисистка Ястремская пробилась в полуфинал турнира серии Premier

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вышла в полуфинал теннисного турнира серии Premier, который проходит в австралийской Аделаиде, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Украинка в четвертьфинальном поединке переиграла хорватку Донну Векич со счетом 6:4, 6:3. Игра длилась один час и восемь минут.
Ястремская занимает 24-е место в рейтинге теннисисток WTA, ее соперница является 20-й ракеткой мира.
Это была третья встреча между хорватской и украинской теннисистками. До этого дважды победу одерживала Ястремская.
За выход в финал украинка сыграет с белорусской Ариной Соболенко, которая занимает 12-е место в рейтинге WTA.