Украинка Ястремская вышла в финал теннисного турнира серии Premier в Аделаиде

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в ночь на 17 января вышла в финал теннисного турнира серии Premier, который проходит в австралийской Аделаиде, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.
В полуфинале Ястремская обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счетом 6:4, 7:6. Игра длилась один час и 44 минуты.
Ястремская занимает 24-е место в рейтинге теннисисток WTA, ее соперница является 12-й ракеткой мира.
Это была третья встреча между белорусской и украинской теннисистками. До этого дважды победу одерживала Ястремская.
В финале украинка встретится с победителем пары Эшли Барти (Австралия) – Даниэль Коллинз (США).