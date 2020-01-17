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Украинка Ястремская вышла в финал теннисного турнира серии Premier в Аделаиде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в полуфинале теннисного турнира WTA, который проходит в австралийской Аделаиде, обыграла Арину Соболенко из Беларуси.

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Ястремская победила 12-ю ракетку мира
Ястремская победила 12-ю ракетку мира
Фото: EPA

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в ночь на 17 января вышла в финал теннисного турнира серии Premier, который проходит в австралийской Аделаиде, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

В полуфинале Ястремская обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счетом 6:4, 7:6. Игра длилась один час и 44 минуты.

Ястремская занимает 24-е место в рейтинге теннисисток WTA, ее соперница является 12-й ракеткой мира.

Это была третья встреча между белорусской и украинской теннисистками. До этого дважды победу одерживала Ястремская.

В финале украинка встретится с победителем пары Эшли Барти (Австралия) – Даниэль Коллинз (США).

Теги: Украина, Австралия, теннис, WTA, Даяна Ястремская
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