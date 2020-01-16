Australian Open. Стаховский не смог пройти в финал квалификации, Завацкая пробилась во второй раунд

16 января прошли поединки квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису, в которых приняли участие украинские спортсмены.
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский не смог пробиться в финал квалификации, проиграв чилийцу Алехандру Табило со счетом 6:2, 2:6, 3:6, пишет официальный сайт турнира. Стаховский был единственным украинцем на турнире.
Украинка Катарина Завацкая в первом раунде квалификации обыграла китаянку Ма Шуюэ со счетом 6:3, 0:6, 6:2, сообщает Ausopen.com. Во втором раунде украинка сыграет с американкой Сачией Викери.
Другая представительница Украины, Марта Костюк, проиграла стартовый матч квалификации россиянке Наталье Вихлянцевой – 5:7, 2:6, пишет сайт соревнований.
Дарья Лопотецкая из Украины вышла во второй раунд квалификации, победив швейцарку Конни Перрин – 6:2, 6:2, сообщает официальный ресурс турнира. В следующем раунде Лопотецкая встретится с американкой Кэти Макнейли.
Ранее квалификационный этап Australian Open покинула украинка Ангелина Калинина, проиграв румынке Монике Никулеску со счетом 6:7, 2:6.
В основной сетке турнира примут участие украинки Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко. 16 января они узнали своих первых соперниц.
Квалификация Australian Open проходит с 14-го по 20 января, основной турнир будет длиться с 20 января по 2 февраля.
Действующими чемпионами являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.