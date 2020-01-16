Украинские теннисистки узнали соперниц в основной сетке Australian Open

16 января состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису. Украинские спортсменки узнали своих соперниц, пишет "Большой теннис Украины".
Первая ракетка Украины Элина Свитолина встретится с представительницей Великобритании Кэти Бултер (317-е место в рейтинге WTA).
Украинка Даяна Ястремская (24-е место) сыграет против одной из победительниц квалификации.
Ее соотечественница Катерина Козлова (91-я позиция) встретится с австралийкой Присциллой Хон (139-е место рейтинга).
Третья ракетка Украины Леся Цуренко (120-е место) сыграет против первой ракетки мира австралийки Эшли Барти.
Украинка Катерина Бондаренко (534-я позиция) встретится с Ариной Родионовой, которая выступает за Австралию (201-е место).
В квалификации на Australian Open все еще участвуют три представителя Украины: Сергей Стаховский, Катарина Завацкая и Дарья Лопатецкая.
Australian Open пройдет с 20 января по 2 февраля. Действующими чемпионами являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.