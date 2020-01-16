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Украинские теннисистки узнали соперниц в основной сетке Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на Открытом чемпионате Австралии по теннису встретится с британкой Кэти Бултер, ее соотечественница Леся Цуренко сыграет с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.

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Свитолина встретится с 317-й ракеткой мира
Свитолина встретится с 317-й ракеткой мира
Фото: EPA

16 января состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису. Украинские спортсменки узнали своих соперниц, пишет "Большой теннис Украины".

Первая ракетка Украины Элина Свитолина встретится с представительницей Великобритании Кэти Бултер (317-е место в рейтинге WTA).

Украинка Даяна Ястремская (24-е место) сыграет против одной из победительниц квалификации.

Ее соотечественница Катерина Козлова (91-я позиция) встретится с австралийкой Присциллой Хон (139-е место рейтинга).

Третья ракетка Украины Леся Цуренко (120-е место) сыграет против первой ракетки мира австралийки Эшли Барти.

Украинка Катерина Бондаренко (534-я позиция) встретится с Ариной Родионовой, которая выступает за Австралию (201-е место).

В квалификации на Australian Open все еще участвуют три представителя Украины: Сергей Стаховский, Катарина Завацкая и Дарья Лопатецкая.

Australian Open пройдет с 20 января по 2 февраля. Действующими чемпионами являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.

Теги: Украина, Австралия, теннис, Элина Свитолина, Australian Open, Катерина Бондаренко, WTA, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Катерина Козлова
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