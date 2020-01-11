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"Динамо" в топ-5 клубов, которые набрали больше всего очков в Лиге Европы в 2010-х годах

Киевское "Динамо" с 2010-го по 2020 год набрало 113 очков в матчах Лиги Европы.

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"Динамо" провело 70 матчей в Лиге Европы за 10 лет
"Динамо" провело 70 матчей в Лиге Европы за 10 лет
Фото: EPA

Киевское "Динамо" вошло в топ-5 клубов по количеству заработанных очков в матчах Лиги Европы за последние 10 лет, сообщает немецкий ресурс Transfermarkt.

Киевский клуб провел в 2010-х годах 70 поединков в Лиге Европы, в которых набрал 113 очков, и занял в рейтинге пятое место.

Первое место заняла испанская "Севилья" – 136 очков, второе – "Вильярреал" – 128 баллов, третье место занял "Зальцбург" и набрал 120 очков.

Также в топ-20 попал еще один украинский клуб – "Днепр". Команда поделила 15-е место с "Бенфикой" и "Андерлехтом" и заработала 77 очков за 45 матчей.

Теги: футбол, Украина, Динамо Киев, Лига Европы, ФК Днепр
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