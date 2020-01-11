"Динамо" отдало в аренду бразильского футболиста

Бразильский защитник киевского "Динамо" Сидклей будет выступать за бразильский "Коринтианс" на правах аренды.

Сидклей (справа) не провел за "Динамо" ни одного матча в текущем сезоне Фото: EPA

"Динамо" отдало в аренду бразильского защитника Сидклея, об этом 8 января сообщил официальный сайт киевского клуба.

Сидклей будет выступать за бразильский "Коринтианс", арендное соглашение рассчитано на один год.

Бразилец перешел в "Динамо" летом 2018 года из бразильского "Атлетико Паранаэнсе", по данным портала Transfermarkt тогда киевский клуб заплатил за футболиста 5 млн.

За полтора года в составе "Динамо" Сидклей провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. В текущем сезоне бразилец на поле не выходил.