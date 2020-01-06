Полузащитник "Динамо" Гармаш перешел в турецкий клуб

Украинский футболист "Динамо" Денис Гармаш следующие полгода проведет в турецком "Ризеспоре" на правах аренды.

5 января украинский полузащитник "Динамо" Денис Гармаш на правах аренды перешел в турецкий "Ризеспор", сообщает официальный сайт киевского клуба.

Арендное соглашение подписано до конца текущего сезона, 6 января Гармаш должен пройти медобследование в турецком клубе.

Полузащитник является воспитанником "Динамо", а за первую команду выступает с 2009 года. За это время Гармаш провел 284 матча, забил 40 голов и отдал 39 результативных передач (20 игр, гол и ассист в этом сезоне).

"Ризеспор" после 17 туров турецкой Суперлиги занимает 12-е место в турнирной таблице и имеет в активе 20 очков. В команде выступает еще один экс-игрок "Динамо" Николай Морозюк.