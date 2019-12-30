"Динамо" интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии

Представители киевского "Динамо" следят за хорватским нападающим Мирко Маричем, сообщает Dynamomania.com.

Киевское "Динамо" интересуется хорватским нападающим Мирко Маричем, сообщает ресурс Dynamomania.com.

Источник не сообщает о степени заинтересованности и деталях потенциального трансфера.

24-летний Марич выступает в составе хорватского Осиека с 2017 года. В этом сезоне нападающий забил 16 голов и отдал пять результативных передач в 23 матчах во всех турнирах.

Также Марич является лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии, в его активе 14 голов.

Немецкий ресурс Transfermarkt оценивает хорватского футболиста в €4 млн.