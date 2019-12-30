"Динамо" интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии

Киевское "Динамо" интересуется хорватским нападающим Мирко Маричем, сообщает ресурс Dynamomania.com.
Источник не сообщает о степени заинтересованности и деталях потенциального трансфера.
24-летний Марич выступает в составе хорватского Осиека с 2017 года. В этом сезоне нападающий забил 16 голов и отдал пять результативных передач в 23 матчах во всех турнирах.
Также Марич является лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии, в его активе 14 голов.
Немецкий ресурс Transfermarkt оценивает хорватского футболиста в €4 млн.