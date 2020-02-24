В чемпионате Украины по футболу впервые с применением системы видеопомощи арбитрам был отменен гол

На 59-й минуте матча 19-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Десной" главный рефери матча Евгений Арановский при помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR) отменил гол черниговской команды.

23 февраля в Украинской Премьер-лиге впервые в истории был отменен гол при помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает ресурс Tribuna.

VAR была применена на поединке 19-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Десной".

На 59-й минуте игры черниговская команда забила гол, но главный арбитр встречи Евгений Арановский после проверки гола с помощью VAR отменил взятие ворот.

"Шахтер" победил "Десну" со счетом 1:0 благодаря голу Марлоса в компенсированное время.

VAR начала работать на матчах чемпионата Украины с 19-го тура. Первым поединком, на котором была применена система, стал матч "Динамо" – "Ворскла".

Система видеопомощи арбитрам применяется на двух центральных матчах УПЛ в каждом туре. Еще пять игр проходят без VAR.