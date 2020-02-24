Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

В чемпионате Украины по футболу впервые с применением системы видеопомощи арбитрам был отменен гол

На 59-й минуте матча 19-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Десной" главный рефери матча Евгений Арановский при помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR) отменил гол черниговской команды.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Шахтер" победил "Десну" со счетом 1:0
"Шахтер" победил "Десну" со счетом 1:0
Фото: Shakhtar.com

23 февраля в Украинской Премьер-лиге впервые в истории был отменен гол при помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает ресурс Tribuna.

VAR была применена на поединке 19-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Десной".

На 59-й минуте игры черниговская команда забила гол, но главный арбитр встречи Евгений Арановский после проверки гола с помощью VAR отменил взятие ворот.

"Шахтер" победил "Десну" со счетом 1:0 благодаря голу Марлоса в компенсированное время.

VAR начала работать на матчах чемпионата Украины с 19-го тура. Первым поединком, на котором была применена система, стал матч "Динамо" – "Ворскла".

Система видеопомощи арбитрам применяется на двух центральных матчах УПЛ в каждом туре. Еще пять игр проходят без VAR.

Теги: футбол, Украина, Шахтер Донецк, Десна Чернигов, УПЛ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Трансформеры: Война за Кибертрон". Вышел трейлер мультсериала. Видео
  "Трансформеры: Война за Кибертрон". Вышел трейлер мультсериала. Видео
  Верка Сердючка, Джамала, Тина Кароль выступили в финале нацотбора на "Евровидение 2020"
  Верка Сердючка, Джамала, Тина Кароль выступили в финале нацотбора на "Евровидение 2020"
  "За сценой нам сказали: "Лучше никому об этом не говорите". Tvorchi пожаловались на проблемы с наушником в нацотборе
  "За сценой нам сказали: "Лучше никому об этом не говорите". Tvorchi пожаловались на проблемы с наушником в нацотборе
Тарантино впервые стал отцом
Тарантино впервые стал отцом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS