УЕФА ввел систему видеопомощи арбитрам в матчах Лиги Европы

Систему VAR будут использовать в Лиге Европы сезона 2019/2020, начиная со стадии 1/16 финала.

Система видеопомощи арбитрам начала внедряться в 2016 году Фото: EPA

В Лиге Европы сезона 2019/2020 будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR), об этом 17 февраля сообщил УЕФА на своем официальном сайте.

Соответствующее решение было принято еще в сентябре 2019 года после успешного внедрения VAR в других турнирах под эгидой УЕФА.

В текущем розыгрыше Лиги Европы европейский футбольный союз будет использовать VAR начиная с 1/16 финала.

"Мы верим, что проект VAR очень важен для футбола. Я, конечно, рад, что теперь VAR будет и в Лиге Европы. Система существенно поможет судьям принимать верные решения в этих важных матчах", – сказал глава Судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

Система видеопомощи арбитрам начала внедряться в 2016 году, она использовалась в финальной части чемпионата мира в России летом 2018 года.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов VAR применяется с раунда плей-офф. В марте система будет использоваться в матчах плей-офф Лиги наций. Также VAR будет работать в финале женской Лиги чемпионов.