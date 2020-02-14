В УЕФА сообщили о рекордном спросе на билеты на чемпионат Европы 2020 года

Болельщики отправили в УЕФА 28,3 млн заявок на покупку билетов на чемпионат Европы по футболу 2020 года.

Евро 2020 пройдет в 12 городах по всему континенту Фото: EPA

УЕФА получил рекордное количество заявок на билеты на чемпионат Европы по футболу 2020 года, пишет официальный сайт организации.

Подача заявок на приобретение билетов делилась на две фазы: в первую фазу заявки подавали все желающие, а во вторую – болельщики тех сборных, которые вышли на Евро 2020.

В первую фазу болельщики подали 19,3 млн заявок на покупку билетов, а во вторую – 9 млн. В сумме было подано 28,3 млн заявок.

В УЕФА сообщают, что такое количество заявок в два раза превышает прошлый рекорд, установленный перед Евро 2016.

"В большой мере это связано с уникальным форматом турнира, который пройдет в 12 странах по всей Европе", – пишет организация.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля. Сборная Украины также примет участие в турнире, подопечные Андрея Шевченко проведут матчи группового этапа в Амстердаме и Бухаресте.