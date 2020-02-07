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Определились соперники сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро 2020

Сборная Украины по футболу проведет товарищеские матчи с Кипром, Северной Ирландией и Израилем перед чемпионатом Европы 2020 года.

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Матчи могут пройти в Харькове, Киеве и Львове
Матчи могут пройти в Харькове, Киеве и Львове
Фото: EPA

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей странице в Facebook назвал соперников сборной Украины на товарищеские матчи перед чемпионатом Европы 2020 года.

26 мая подопечные Андрея Шевченко сыграют против сборной Кипра. Павелко предлагает провести поединок в Харькове, но окончательное решение должен принять исполком УАФ.

2 июня сборная Украины сыграет с Северной Ирландией, поединок предлагается провести в Киеве.

7 июня украинская команда проведет заключительный матч перед Евро 2020 против сборной Израиля. Игра, вероятно, пройдет во Львове.

https://www.facebook.com/andriy.pavelko/posts/2704358306316467

В рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года команда Шевченко встретится также со сборными Франции (27 марта) и Польши (31 марта).

Сборная Украины вышла на Евро 2020 с первого места группы квалификации. В финальной части турнира подопечные Шевченко встретятся со сборной Нидерландов, Австрии и соперником из четвертой корзины, который будет известен весной.

Евро 2020 впервые в истории пройдет в 12 разных городах по всему континенту с 12 июня по 12 июля. Украина сыграет матчи групповой стадии в Бухаресте и Амстердаме.

Теги: Киев, Львов, футбол, Украина, Харьков, Израиль, сборная Украины, Андрей Павелко, Северная Ирландия
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