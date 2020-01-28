На футбольном Евро 2020 сборная Украины будет базироваться в Бухаресте

Два из трех матчей в группе на чемпионате Европы по футболу сборная Украины сыграет в Бухаресте. В столице Румынии украинцы будут и базироваться.

На чемпионате Европы по футболу сборная Украины будет базироваться в Бухаресте. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Украинская сборная, которую жребий определил в группу С, проведет в Бухаресте два матча группового этапа (с Австрией и еще не определившимся соперником) из трех. Еще один поединок украинцы сыграют в Амстердаме – против команды из Нидерландов.

В Бухаресте также состоится один из матчей стадии 1/8 финала Евро 2020.

Сборная Украины вышла на Евро 2020 с первого места группы квалификации. В финальной части турнира подопечные Шевченко встретятся со сборной Нидерландов, Австрии и соперником из четвертой корзины, который будет известен весной.

Евро 2020 впервые в истории пройдет в 12 разных городах по всему континенту с 12 июня по 12 июля.